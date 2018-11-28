Elazığ'da, İnternet Salonları ve Kafeler Denetlendi

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim yapıldı.

Alınan bilgeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ders saatlerinde internet salonları ve kafelere gitmesinin önlenmesine yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.



Bu kapsamda 86 iş yerinde yapılan uygulamada, okul saatlerinde öğrenci bulundurduğu tespit edilen 3 internet kafeye idare işlem yapıldı, kafelerde bulunan öğrenciler okullarına teslim edildi.