İnternet kafeden telefon çalan şüpheli tutuklandı
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İnternet kafeden telefon çalan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir internet kafede iş yeri sahibinin telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

21.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:12

Elazığ'da bir internet kafede iş yeri sahibinin telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Murat Gürocak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim için iş yerine gelen polis ekiplerini karşılamak için cep telefonunu masaya bıraktı.

O sırada kafedeki bir kişi masada bulunan telefonu alarak, kaçtı.

Telefonunu bulamayan ve güvenlik kamerasını incelemesi sonucu cep telefonunun çalındığını tespit eden Gürocak, durumu polise bildirdi.

Ekipler, güvenlik kamerasını inceledikten sonra olayı gerçekleştiren K.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan K.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İnternet kafeden telefon çalan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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