ELAZIĞ'DA İNTERNET KABLOSU ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Maden ilçesinde internet kablosu çalarak içerisindeki bakırları birleştirip satan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da polis ekipleri, Maden İlçesinde Türk Telekom internet kablolarının çalınması olayıyla ilgili başlattığı çalışmada hırsızlık olayını, T.O. (48) ve S.Z.'nın (49) gerçekleştirdikleri belirledi. Şüphelilerin kabloların dış kısımlarını yakarak ham tel haline getirdikleri 110 kilo bakırı il dışındaki hurdacılara sattıkları tespit edildi. Adresleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde, açıktan hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve kasten yaralama konularından suç kaydı da bulunan T.O. ve S.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.