ELAZIĞ'DA İNŞAATTAN KABLO ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından bir inşaattan kablo çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce il merkezinde bir inşaat alanına girerek dairelerin bakır topraklama kablolarını söktükleri esnada inşaat bekçisinin fark etmesiyle geldikleri araçla olay yerinden kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kaçan şüphelilerin Y.I. (33), M.Ç. (28) ve İ.D. (33) olduğu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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