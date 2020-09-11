Elazığ'da inşaatta üzerine demir kalıp düşen işçi öldü
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Elazığ'da inşaatta üzerine demir kalıp düşen işçi öldü

Elazığ'da, şantiyede üzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'da inşaatta üzerine demir kalıp düşen işçi öldü
11.09.2020 20:27 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:30

Elazığ'da, şantiyede üzerine demir kalıp düşen işçi hayatını kaybetti.

Güney Çevre Yolu'ndaki konut şantiyesinde çalışan işçi Mustafa Türk'ün üzerine demir kalıp düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve işçilerin yardımıyla demir kalıp kaldırılırken, Türk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Türk'ün cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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