Elazığ'da inşaatta hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da inşaatta hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da inşaatta hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde inşaatı devam eden bir tavuk çiftliğinden elektrik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde inşaatı devam eden bir tavuk çiftliğinden elektrik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yukarıovacık köyünde inşaatı devam eden tavuk çiftliğinden elektrikli malzemelerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameraları ve bulunan delilleri inceledikten sonra şüphelilerin adreslerini belirledi. Adreslere düzenlenen operasyonda, 3 zanlı yakalandı. Aramalarda ele geçirilen 250 bin lira değerindeki malzemeler sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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