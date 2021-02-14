Elazığ'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü
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Elazığ'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

14.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 20:20
Elazığ'da inşaatın 4'üncü katından düşen işçi öldü

Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yazıkonak Beldesi Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan M.K, dengesini kaybederek 4. kattan düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan M.K, kurtarılamadı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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