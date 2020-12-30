Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
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Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı

30.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:59

- Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı Elazığ'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı.

- Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı.

Olay, Abdullah Paşa Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3'üncü katında çalışan Osman K. (20), bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Gencin düştüğünü gören işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı genç, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu, okulların kapalı olmasından dolayı Kars'tan babasının yanına Elazığ'a çalışmaya geldiğini öğrenildi.

Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı
Elazığ'da inşaatın 3'üncü katından düşen genç yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

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