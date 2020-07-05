Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralıELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.

05.07.2020 10:44 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:00

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı

ELAZIĞ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında, iskele çökmesi sonucu 3'ü ağır 5 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sivrice merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapımına başlanan konutlardan birinin inşaatında iskele çöktü. 5'inci katta çalışan işçiler, zemine çakıldı. Diğer işçilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan 5 işçiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu Haber
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı Haber
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı Haber
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş Haber
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Rotayı İspanya'ya çeviren Fenerbahçe, Barcelona'lı Todibo ve Wague'yi istiyor
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Havacılık devi Air France 7.580 kişiyi işten çıkaracak
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Albayrak Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Gonca Vuslateri İbrahim Büyükak Zehra Çilingiroğlu
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Töre Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Bakan Twitter Sakarya
Şu an buradasınız: Elazığ'da, inşaat iskelesi çöktü 5 işçi yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 11:26:14. #1.14#
title