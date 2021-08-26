Elazığ'da inşaat halindeki TOKİ konutlarından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da inşaat halindeki TOKİ konutlarından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da inşaat halindeki TOKİ konutlarından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, yapımı devam TOKİ konutlarından inşaat malzemesi çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da, yapımı devam TOKİ konutlarından inşaat malzemesi çalarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sarılı köyünde devriye görevi esnasında inşası devam TOKİ konutlarının bulunduğu alanda şüpheli bir aracın olduğunu fark etti.

Olası hırsızlık ihtimaline karşı alanı kontrol eden ekipler, şüpheliler S.D. (34) ve A.K'yi (40) konutlardaki inşaat malzemelerini sökerken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada 30 tuvalet musluğu, 11 çeşme bataryası, 7 su saati, 7 atık tutucu, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Elazığ'da inşaat halindeki TOKİ konutlarından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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