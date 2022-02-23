Elazığ'da inşaat alanında izinsiz ağaç kesen firma 5 bin fidan dikecek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valiliğince kentte inşaat alanında 185 fidanı izinsiz kesen firmadan 5 bin fidan dikmesi istendi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte birkaç gün önce inşasına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezinin inşaat alanındaki fidanların kesildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan haberler üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtildi.

İnceleme sonucu polis okulu kampüsü inşaatının müteahhit firma tarafından 19 Şubat'ta başlandığı, alanda 1-1,5 metre boyundaki 185 fidanın zarar gördüğünün anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnşaat alanında ağaçlandırılmış bölgeye denk gelen spor salonu ve diğer spor tesislerinin inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu yapıların ağaçsız, alternatif alanlara aktarılması için projede revizyona gidilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. İnşaat alanına isabet eden 80-100 kadar ağacın uygun boş alanlara söküm aracıyla tekniğine uygun bir şekilde nakledilmesine karar verilmiştir. Çalışmalardan dolayı zarar gören 185 ağaca karşılık yüklenici firma tarafından alana ilave 5 bin muhtelif türlerden fidan diktirilecektir."