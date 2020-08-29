Elazığ'da ilk deprem konutları tamamlandı, 7 ayda yeni bir Dilek Sitesi dikildi
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Elazığ'da ilk deprem konutları tamamlandı, 7 ayda yeni bir Dilek Sitesi dikildi

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında birçok mahalle şantiyeye alanına dönerken, 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan 9 bloklu 179 konut tamamlandı.

Elazığ'da ilk deprem konutları tamamlandı, 7 ayda yeni bir Dilek Sitesi dikildi
29.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:40

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında birçok mahalle şantiyeye alanına dönerken, 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan 9 bloklu 179 konut tamamlandı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 20 binden fazla konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda ilk temel depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi'nin olduğu yerde atılarak başladı. O bölgede yıkımların tamamlanmasının hemen ardından başlayan çalışmalar 7 ayda tamamlandı, Harput mimarisinden esinlenerek 9 bloklu 179 konutun bulunduğu site 7 ayda yapılıp tamamlanarak, depremzedelere verilecek duruma geldi.

Deprem nedeniyle bir taraftan yıkım işlemleri sürerken, diğer taraftanda TOKİ koordinesinde yeni konutların inşaatları da bir bir yükselmeye devam eden kentte,yıl sonuna kadar 10 bin konutun tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Öteyandan depremin birinci yılı olan 24 Ocak'ta ise tüm konutların tamamlanması için ise çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü aktarıldı.

Vali Yırık: "Dilek Sitesinin olduğu yerde 179 konutumuz bitmiş durumda"

İHA Muhabirine bilgi veren Vali Erkaya Yırık, il genelinde 21 bin 543 ağır hasarlı ve yıkık yapının tespit edildiğini belirterek,"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi ve AFAD başkanlığı tüm imkanlarını yıkılan binaların tekrar yıkılması için seferber etmiş ve yoğun bir çaba harcanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada depremde en fazla hasar gören Sürsürü Mahallemizdeki Dilek Sitesinin olduğu yerdeyiz. Burada 179 konutumuz artık bitmiş durumda. Artık son rötuşlar yapılıyor. Biten konutlarla birlikte artık vatandaşlarımız her türlü afete dayanıklı ve mukavemetli modern konutlarında bundan sonraki yaşamlarını sürdüreceklerdir" dedi.

17 bin konutun inşaat çalışmasına başlandı

Depremin yıkımından sonra TOKİ tarafından 20 bin civarında konutun planlamasının yapıldığını anımsatan Yırık, "Planlama sonrasında 17 bin 543 adette projesini bitirilerek inşaat çalışmasına başlandı. Yapımı devam eden konutlarımız da var. Depremin üzerinden 1 sene geçmemesine rağmen Devletimiz yapmış olduğu yoğun çalışmalarla tüm imkanlarını ilimize seferber etmesiyle birlikte vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah vatandaşlarımızın mağduriyetleri kalmayacak. Sadece il merkezinde değil köylerde de aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. 135 köyümüzde yıkılan konutlar vardı 18 köyümüzde şuanda 265 konutunda yapımına başlandı ve devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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