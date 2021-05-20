ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
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ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 'İpekböceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi' projesi kapsamında, ikinci kez ipekböceği yumurtası dağıtımı yapıldı.

ELAZIĞ'da, 'İpekböceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi' projesi kapsamında, ikinci kez ipekböceği yumurtası dağıtımı yapıldı.

Elazığ'da, 2020 yılında hayata geçirilen 'İpekböceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi' projesi kapsamında, ikinci kez ipekböceği yumurtası dağıtımı yapıldı. Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, El Sanatları Eğitim Merkezi ve Kozabirlik tarafından hayata geçirilen projede, her kutuda 20 bin ipekböceğinin olduğu toplam 140 kutu vatandaşlara hibe edildi. Projenin, ipek yetiştiriciliğine ve aile ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, bugüne kadar 30 bin çınar yapraklı dut fidanını da yüzde 100 hibe ile dağıttıklarını söyledi. Karahan, İki sene içerisinde Kozabirlik'ten temin ettiğimiz yumurtaları, üreticilerimizle buluşturduk ve başarılı denemeleri geride bıraktık. Bugün yine 140 kutu ipek böceği yumurtasını Kozabirlik'ten temin ederek, üreticilerimize ücretsiz dağıtıyoruz. 600 metrekare dutluğu ve 25 metrekare üretim yeri olan bir ailemiz, bir kutuyu rahatlıkla 40 gün içerisinde gelire dönüştürebiliyor. Dolayısıyla, hem aile ekonomisine ciddi manada katkı sunacak, hem ilimiz ve bölgemiz ekonomisini kalkındıracak. Herkesin yapabileceği bu sektörü, İnşallah ilimizde canlandıracağız dedi.

ÜRETİCİLER HEYECANLI

Üreticilerden Fethiye Demirel, ipekböcekçiliğini internetten araştırdıktan sonra, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne başvurduğunu belirterek, Bana destek oldular. Şu anda sıra bekliyoruz. Heyecanlıyım. İnşallah kısa süre içerisinde kazançlı ve keyifli bir iş olacak diye konuştu.

ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI
ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ELAZIĞ'DA, İKİNCİ KEZ İPEKBÖCEĞİ YUMURTASI DAĞITIMI YAPILDI - Haberler
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