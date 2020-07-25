Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
25.07.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:12
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Batuhan Demir idaresindeki 34 NS 3302 plakalı otomobil ile İbrahim Katıksız yönetimindeki 23 BR 854 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi Karakoyunlu Sokakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Katıksız'ın kullandığı otomobil savrularak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Katıksız ile araçlarda bulunan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA