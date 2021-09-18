Elazığ'da iki otomobilin çarpışmasında iki kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Y.A. yönetimindeki 23 ACD 170 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 BG 897 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında çarpıştı.

Araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.