Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Keban karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.E. idaresindeki 35 ADR 776 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 AL 8598 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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