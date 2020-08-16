Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralıELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

16.08.2020 23:34 | Son Güncelleme: 17.08.2020 05:44

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Elazığ- Bingöl karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Yusuf Ayra yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Aslı Altunay'ın kullandığı 23 EN 700 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: DHA

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