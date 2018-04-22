Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Diyarbakır karayolunda Murat E. yönetimindeki 23 HZ 609 plakalı otomobil ile Ömer O'nun kullandığı 23 AAD 9223 plakalı otomobil, Kekliktepe kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüje çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.