Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kırtay - Haberler | Güncel

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Hazar mevkisinde, Murat İpek yönetimindeki 23 BN 447 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Ali Yıldız'ın kullandığı 23 ABS 107 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kırtay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Ali Öztürk Mesut Özil Umut Meraş Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:12:01. #1.15#

title