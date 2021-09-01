Elazığ'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Hazar mevkisinde, Murat İpek yönetimindeki 23 BN 447 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet Ali Yıldız'ın kullandığı 23 ABS 107 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kırtay