Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta korona virüs nedeni ile eğitime ara verildi - Haberler
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Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta korona virüs nedeni ile eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta korona virüs nedeni ile eğitime ara verildi

Elazığ'da, iki ortaokulda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde korona virüse rastlanmasından dolayı eğitime ara verildi.

Elazığ'da, iki ortaokulda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde korona virüse rastlanmasından dolayı eğitime ara verildi. Bu sınıftaki öğrencilerin karantinaya alındığı öğrenildi.

Elazığ'da Fırat Ortaokulu ve Elazığ Ortaokulunda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde korona virüs olduğu tespit edilmesinin ardından eğitime ara verildi. Sınıflardaki öğrenciler 14 gün boyunca karantina altına alınırken, derslerine uzaktan eğitim ile devam edecekleri öğrenildi. Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda denetim ve gözetimin arttırıldığını açıkladı. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta korona virüs nedeni ile eğitime ara verildi

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Haber: Elazığ'da iki farklı okuldaki iki sınıfta korona virüs nedeni ile eğitime ara verildi - Haberler
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