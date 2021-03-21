Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayı çözüldü: 6 gözaltı
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Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayı çözüldü: 6 gözaltı

21.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:15
Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayı çözüldü: 6 gözaltı

Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından iki farklı hırsızlık olayı çözüldü, 6 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından iki farklı hırsızlık olayı çözüldü, 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, farklı günlerde OSB bölgesindeki bir işletmede ve Yemişlik bölgesinde çeşitli malzemeler çalındı. Hırsızlık olaylarını aydınlatmak ve şüphelilerin yakalanabilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT görevlendirildi. Timin yaptığı çalışmada OSB'deki hırsızlık olayını şüpheliler H.D. (31) Y.İ. (34) ve O.O.'nun (27) gerçekleştirdiği tespit edildi. İkinci hırsızlık olayını da Diyarbakır'dan araç ile gelen M.T. (29) A.Ç. (31) ve H.Ç.'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler şüphelilerin yakalanması operasyon yaptı. İki farklı operasyon da 6 şüpheli de çaldıkları malzemelerle yakalandı.Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında İl Jandarma Komutanlığınca yasal işlem başlatıldı.

Öteyandan ele geçen malzemeler de sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayı çözüldü: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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