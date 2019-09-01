Elazığ'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı

Elazığ'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı

Elazığ'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01.09.2019 15:34
Elazığ'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı

Elazığ'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Esentepe Mahallesi Elazığ-Pertek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 AN 319 plakalı otomobil ile 23 AE 141 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ'da iki araç kafa kafaya çapıştı: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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