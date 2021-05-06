İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı
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İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri iftar saatinde yolda olan sürücü ve yolculara köfte ekmek ile ayran ikram ediyor.

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri iftar saatinde yolda olan sürücü ve yolculara köfte ekmek ile ayran ikram ediyor.

Kızılay gönüllüsü gençler ramazan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük "tam kapanma" dolayısıyla toplumda dayanışma, birlik ve beraberlik duygularını artırmak amacıyla, "İftara 10 Kala Köfteler Kızılay'dan" projesini hayata geçirdi.

Gençler gönüllü ailelerden israfı önlemek amacıyla temin ettikleri bayat ekmekler ve Kızılay'ın gönderdiği konserve etlerle hazırladıkları köfte ekmek ve ayranları izin belgesi ile seyahat eden ve iftarı yolda karşılayan vatandaşlara dağıtmak için her gün iftar saatine dakikalar kala Elazığ-Bingöl kara yolunun Kovancılar mevkisinde hazırlıklarını yapıyor.

Kızılay gönüllüleri söz konusu güzergahta seyahat eden ve kırmızı ışıkta bekleyen uzun yol şoförleri, sürücüler ve yolculara iftarlık dağıtarak gönülleri fethediyor.

İkram edilen köfte ekmek ve ayranla iftar yapan vatandaşlar yola devam ediyor.

Genç Kızılay'ın günde 50 kişiye sunduğu bu hizmet ramazan boyunca devam edecek.

"Köfteleri gönüllülerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz"

Genç Kızılay Kovancılar Şube Başkanı Enes Muhammed Kaya, AA muhabirine, Kızılay'ın kurulduğu günden bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak ve her türlü ihtiyaç sahibine yardım ulaştırmak amacıyla birçok faaliyeti gönüllü çalışanlarıyla özveri ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaya, bu kapsamda "İftara 10 Kala Köfteler Kızılay'dan" projesini hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Gönüllü ailelerimizden israfı önlemek amacıyla aldığımız bayat ekmekleri ve Kızılay'ın bize göndermiş olduğu konserve etleri kullanarak 'Kızılay köfte' hazırlıyoruz. Hazırladığımız köfteleri iftara 10-15 dakika kala belirlemiş olduğumuz noktalarda yine gönüllülerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." dedi.

"İkramımızla insanlar mutlu oluyor"

Kızılay gönüllülerinden Bilgenur Küçük de yürüttükleri proje ile hem yardımlaşmanın önemine hem de ekmek israfına dikkati çektiklerini belirtti.

Ramazan sonuna kadar bu faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Küçük, sürücü ve yolcuların yanı sıra iftar saatinde yolda olan işçilere, evine yetişmeye çalışan vatandaşlara, devriye gezen polislere de köfte ikramında bulunduklarını aktardı.

Küçük, "Köfte ikramımızla insanlar mutlu oluyor. Onların bu mutluluğu bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Zeynep Türel ise ikram ettikleri köfteleri vatandaşların çok beğendiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Türel, salgın dolayısıyla iftar saatinde paket servisi yapanlar dışında lokantaların kapalı olması nedeniyle bu hizmeti sunduklarını kaydetti.

İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı
İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı
İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı
İftarı yolda karşılayanlara Kızılay'dan köfte ekmek ve ayran ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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