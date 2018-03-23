Elazığ'da Huzurevi Sakinlerine Bocce Sahası Kuruldu

Elazığ'da, Gazi Huzurevi'ndeki yaşayan yaşlılar için Bocce sahası kuruldu.



Huzurevi sakinlerinin sosyal aktivitelerini geliştirme ve psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamaları amaçlanan Bocce sahası, törenle açıldı.



Stres atıp hoşça vakit geçiren yaşlılar, kurum müdürleriyle birlikte Bocce oynadı.

Açılışta bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, temel amaçlarının yaşlıları barındırmanın yanında aktif ve etkin bir şekilde yaşamalarını sağlamak olduğunu söyledi.



Açtıkların Bocce salonunda yaşlıların güzel vakit geçireceklerini belirten Kenç, "Bakanlığımız bünyesinde 2017 yılında aktif bir şekilde Bocce sporunu özellikle yaşlılarımızın rahatlıkla yapabilecekleri bir spor olduğu için etkili hale getirildi. Yaşlılarımızı zamanlarını iyi geçirmeleri adına ve fiziksel aktivitelerini yükselme adına burada spor yapmaya devam edecekler." diye konuştu.



"Sosyal devlet olma gereği bakanlığımızın bünyesinde kimsesizlerin kimsesi olma mantığıyla büyüklerimizi huzur evinde misafir etmekteyiz." diyen Kenç, yaşlıların ülkelerine hizmet ettiklerini dile getirdi.