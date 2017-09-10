Elazığ'da Huzur 23 Uygulaması: Aranan 3 Kişi Yakalandı

Elazığ'da eş zamanlı yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3, üzerinde uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca taşıyan 2 şahıs yakalandı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, önleyici tedbirler dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kentin asayişini sağlamak amacıyla "Huzur 23 Asayiş Uygulaması" yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada umuma açık istirahat ve eğlence yerleri eş zamanlı denetlendi, kentin giriş çıkışlarında ise araçlar kontrol edildi. Uygulama dahilinde toplam bin 775 şahıs ve 54 araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan dolayı arama kaydı olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Polis, bir şahsın üst aramasında 2 gram esrar maddesi, bir başka şahsın üst aramasında ise kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ayrıca 1 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 750 TL cezai işlem uygulanırken, 2 motosiklet de trafikten men edildi.



İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde ise, 2 iş yerine kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırmaktan, 5 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, bir iş yerine ise filtre programı bulundurmamaktan idari işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ