Elazığ'da "Huzur 23 Uygulaması"

Elazığ'da emniyet ekiplerince yapılan uygulamada 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte önleyici tedbirler dahilinde "Huzur 23 Uygulaması" yapıldı.

Uygulama sırasında, ekiplerin "dur" ihtarına uymayan bir araç kovalamaca sonrası durdurularak sürücüsü gözaltına alındı. Kaçış esnasında araçtan atılan bir poşette 9 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Beş noktada yol uygulaması yapılan ve 133 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulama çerçevesinde 180 araç denetlendi, bin 20 kişi sorgulandı.

Ekipler, trafik yönünden eksiklikleri bulunan 6 araç ile tütün mamulleri tüketmek, sigortasız işçi çalıştırmak, çalışan bilgilerini emniyete bildirmemek gibi suçlardan 11 iş yerine idari işlem yaptı.

Kaynak: AA