Elazığ'da hükümlülere yönelik masa tenisi turnuvası düzenlenecek
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Elazığ'da hükümlülere yönelik masa tenisi turnuvası düzenlenecek

25.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:20
Elazığ'da hükümlülere yönelik masa tenisi turnuvası düzenlenecek

Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), Elazığ Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülere yönelik masa tenisi turnuvası düzenleyecek.

Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA), Elazığ Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülere yönelik masa tenisi turnuvası düzenleyecek.

BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, 2020 yılında dernek olarak farklı illerde çocuklara, gençlere ve öğrencilere yönelik bir çok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Yapılan projeler kapsamında önümüzdeki yıl Elazığ'da ceza infaz kurumlarındaki hükümlülere yönelik masa tenisi turnuvası düzenleyeceklerini ifade eden Alpay, "Bu proje Türkiye'de bir ilk olacak. Turnuva ile ilgili önümüzdeki günlerde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir protokol imzalayacağız."diye konuştu.

2020 yılında bir çok başarılı çalışmaya imza attıklarını akratan Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elazığ'da iki adet bilişim sınıfı, bir kütüphane, bir ana sınıfı, bir montessori eğitim sınıfı kurduk. Elazığ'da 'Sevgili Günlüğüm' projesini hayata geçirdik. Bu proje ile çocuklarımıza yazma alışkanlığı kazandırmak ve Türk edebiyatına yeni yıldızlar çıkarmayı amaçlıyoruz. Hatay'ın Payas ilçesinde ana sınıfı kurduk. Bunlar bizim için gurur kaynağı olan projeler. Bu tür projeleri devam ettirerek hem Birevim hem de BEKA derneği ailesi olarak Türkiye'de gençlerin ve çocukların eğitimine, sporuna ve sosyal hayatlarına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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