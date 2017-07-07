Elazığ'da Hububat Demonstrasyonlarının Hasadı Yapıldı

Elazığ'da buğday ıslah çalışması kapsamından hububat demonstrasyonlarının hasadı yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Elazığ Müdürlüğü ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 2016 yılının Ekim ayında merkeze bağlı Bahçekapı köyünde ekimi yapılan buğday, arpa çeşit demonstrasyonlarının hasadına başlandı.



Hasat programına Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ve çiftçiler katıldı.



Elazığ'da 90 bin hektar alanda hububat tarımının yapıldığını belirten Karahan, "Elazığ'da buğday ve arpa tarımının ekimi hemen hemen birbirlerine eşit miktardadır. Bizler de bu potansiyeli dikkate alarak bu konuda üretim yapan üreticilerimizin önünü açmak, onlara yardımcı olmak ve yıl boyunca akıtmış oldukları alın terini kazanca dönüştürmek için bir çalışma yaptık" dedi.



Akçakiraz'ın hububatın yetiştirileceği en iyi yerlerden birisi olacağını dile getiren Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ise, "Akçakiraz bölgemiz inşallah hububatın deposu olacaktır. 8 ay önce tarla günü diye başladığımız çalışmanın bugün hasat bayramını yapıyoruz. İnşallah bereketli bir netice alacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ