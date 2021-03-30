Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı

Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı.

Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde metruk bir binada horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, horoz dövüştüren 24 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Mekanda bulunan horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Aleyna Tilki Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da horoz dövüştüren 24 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 15:22:04. #1.14#
title