Elazığ'da hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı
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Elazığ'da hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı

Elazığ'da yakalanan hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı
17.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:04

Elazığ'da yakalanan hırsızlıktan 21 suç kaydı bulunan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınması olayının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.P'nin, aynı suçtan 21 kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - İsmail Şen
İsmail Şen
AA Editörü
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