Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen iki ikamet ve otomobilden hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Adresleri belirlenen şüpheli U.A. (42), S.D. (28) ve E.K. (27) operasyonla yakalandı.

Çalınan malzemeler de ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların hırsızlık suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.A. ve S.D. hakimlikçe tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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