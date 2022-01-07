Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlarca köyünde Orman İşletme Müdürlüğüne ait demirlerin ve Yemişlik Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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