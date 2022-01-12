Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir iş yerine ait depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerine ait depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir işyerine ait depoya hırsızlık amacıyla girildiğinin bildirilmesi üzerine harekete geçti.

Söz konusu depoya baskın yapan ekipler, şüpheliler K.E. (34), Y.D. (31), F.M. (34) ve E.K'yi (28) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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