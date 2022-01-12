Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Deprem gerçeği kendini bir kez daha hatırlattı! Elazığ'ın Palu ilçesi 4.0 şiddetiyle sarsıldı

Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili Ömer Çelik'ten açıklama: Bu olay üzerinden hesaplaşma ahlaki değil