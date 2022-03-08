Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
AA - İsmail Şen - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir köyde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
KARAKOÇAN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir köyde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ağamezrası köyünden gübre sıyırıcı, 480 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 6 demir boru ve 350 kilogram ağırlığında hurda demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan aramada bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
AA / İsmail Şen - Güncel