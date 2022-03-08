Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir köyde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

KARAKOÇAN, ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki bir köyde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ağamezrası köyünden gübre sıyırıcı, 480 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 6 demir boru ve 350 kilogram ağırlığında hurda demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan aramada bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karakoçan, Elazığ, Güncel, Haberler

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