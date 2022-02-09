Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli tutuklandı

AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle iki şüpheli tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kamu kurumundan dizüstü bilgisayar, bir iş yerindeki kumbaradan bir miktar para ve bir yemekhaneden de çeşitli tür ve miktarlarda erzak çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen N.T. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 suç kaydı olduğu tespit edilen N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adlı makamlarca tutuklandı.

Kent merkezinde de bir evden televizyon çalınmasına ilişkin yapılan çalışmada ekipler, olayın şüphelisinin 12 suç kaydı bulunan M.Ç. olduğunu belirledi.

Zanlı, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Kamu, Güncel, Haberler

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