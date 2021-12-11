Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet ve otodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında adresleri belirlenen şüpheli U.A. (42), S.D. (28) ve E.K. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların hırsızlık suçu başta olmak üzere 55 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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