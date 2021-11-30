Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Nurali ve Pirinççi köylerinde meydana gelen hırsızlık olayları için çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlığı yapan şüphelilerin adreslerini tespit etti.

Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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