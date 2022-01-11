Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir otomobilin tamponu ile farlarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir otomobilin tamponu ile farlarını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde park halindeki bir otomobilin tamponu ile farlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını V.Ö'nün (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hakkında 4 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen V.Ö, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreste bulunan çalıntı malzemeler, sahibine teslim edildi.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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