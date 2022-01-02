Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

Elazığ'da hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da, konut ve sanayi tesislerinden hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, konut ve sanayi tesislerinden hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Güney Çevre Yolu Yemişlik 1. Etap TOKİ konutları ve Organize Sanayi Bölgesi'nde hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheliyi tespit etti.

Jandarma ekiplerini fark ederek otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler, takip sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada ele geçirilen çalıntı ev ve sanayi aletleri sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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