ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, 2 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ'da, 2 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, kent merkezinde farklı tarihlerde 2 ev ve 1 otomobildeki hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli oldukları belirlenen U.A. (42), S.D. (28) ve E.K.'yi (27) adreslerine düzenlenen operasyonla yakaladı. Toplam 55 suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. U.A. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tuttuklandı, E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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