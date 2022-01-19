Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haberler
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Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da 6 farklı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 6 farklı adresten hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 6 evden farklı tarihlerde hırsızlık ihbarı aldı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde zanlıların M.T. (22), B.G. (29), A.P. (37) ve A.A. (29) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan 41 suç kaydı olduğu aktarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Elazığ'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Haber

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