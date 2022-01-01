Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 9 televizyon ile kayıt cihazı ve bilgisayar monitörünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. ve M.C.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi! Başkanın iki oğlu gözaltına alındı

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title