Elazığ'da hırsızlık suçlamasıyla 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 9 televizyon ile kayıt cihazı ve bilgisayar monitörünün çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. ve M.C.Y'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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