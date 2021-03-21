Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

21.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:18
Elazığ'da hırsızlık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet yürüten bir fabrikadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada adresleri belirlenen şüpheliler H.D, Y.İ. ve O.O. düzenlenen operasyonda çaldıkları malzemelerle yakalandı.

TOKİ şantiyesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili de çalışma gerçekleştiren ekipler, şüpheliler M.T, A.Ç. ve H.Ç'nin çaldıkları malzemelerle Diyarbakır'a gittiğini tespit etti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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