Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Elazığ'da, üç iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla bir kişi tutuklandı
14.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:04

Elazığ'da, üç iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 3 ayrı iş yerinde gece yapılan hırsızlık olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlık olaylarını E.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan E.D'nin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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