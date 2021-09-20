Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar - Haberler
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Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar

Elazığ'da hırsızlar bir binaya girerek, apartmanın elektrik kabloları ve demir kapılarını çalmaya kalkıştı.

Elazığ'da hırsızlar bir binaya girerek, apartmanın elektrik kabloları ve demir kapılarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada polis ekipleri tarafından fark edilen hırsızlar, çaldıkları demir kapıyı kaldırıma bırakarak kaçmaya çalıştı. Zanlılar, polisin kovalaması sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Şehit İlhanlar Caddesinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup hırsız binaya girerek buradaki elektrik kabloları ve demir kapıları çalmaya kalkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bina içerisinde delil çalışması gerçekleştirdi. Polisler bu sırada binanın biraz önünde iki kişinin demir kapıyı tutup götürmeye çalıştığını fark etti. Polisin kendilerini gördüğünü anlayan hırsızlar, "Evimiz buradadır" diyerek polisi kandırmaya çalıştı. Polisin ısrarlı soruları üzerine onlarca kiloluk demir kapıyı kaldırıma bırakan hırsızlar, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Zanlılar, polisin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar

Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar

Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Elazığ'da hırsızlar fena faka bastı: Çaldıkları kapıyı, polisi görünce bırakıp kaçmaya çalıştılar - Haberler
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