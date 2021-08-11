Elazığ'da hibe ve kredi destekli girişimcilik eğitimleri başlıyor

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), istihdama yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), istihdama yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Pandemi sürecinden dolayı ara verilen eğitimlere yeniden start veren EBEGEM, hibe ve kredi destekli girişimcilik eğitimlerine başlıyor. EBEGEM eğitim uzmanı Hakan Özcan tarafından online olarak gerçekleştirilecek eğitimler, 16-19 Ağustos tarihleri arasında 5 ve 10 kişilik gruplar halinde yapılacak. 12 saat sürecek eğitimlerde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını hayata geçirmek ve girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini artırmak hedefleniyor. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hibe ve Kredi Destekli Girişimcilik online eğitimlerinden faydalanmak isteyen girişimcilerin, 15 Ağustos'a kadar EBEGEM'e şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15 Ağustostur" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı