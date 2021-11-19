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Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezi ve ilçelerde trafik denetimi gerçekleştirdi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde kent merkezi ve ilçelerde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere helikopter havadan destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak üzere trafik denetimlerine hem karadan hem de havadan devam ediyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetime İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarkan Uygur, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cengiz Yeğen ve ekipler katıldı.

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da helikopter destekli trafik denetimi

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İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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