Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği
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Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği

Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından İçişleri Bakanlığının 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilanı sebebiyle 'Hayatlarımız Sallanmasın' konulu tiyatro etkinliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından İçişleri Bakanlığının 2021 yılını Afet Eğitim Yılı ilanı sebebiyle 'Hayatlarımız Sallanmasın' konulu tiyatro etkinliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Belediye Kültür Merkezinde İçişleri Bakanlığının 2021'i Afet Eğitim Yılı ilanı sebebiyle 'Hayatlarımız Sallanmasın' konulu tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. Afet öncesi yapılması gerekenler, afet anında yapılması gerekenler ve afet sonrasında yapılması gerekenleri konu alan tiyatro izleyicileri ile buluştu. Tiyatroya Elazığ Belediyesi Meclis üyeleri, ANDA arama kurtarma ekipleri ve Aşağı Demirtaş Konteyner alanında kalan depremzede vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanlığının 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan etmesi sebebiyle ANDA Vakfı ile beraber burada bir tiyatro gösterimi gerçekleştirdiklerini aktaran Elazığ Belediyesi Gençlik Merkezi Başkanı Uğur Celayir, "Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin katılığı aynı zamanda Aşağı Demirtaş Konteyner alanında yaşayan depremzede çocukların katıldığı bir tiyatro gösterisi gerçekleştirildi. ANDA Vefa Derneğinin tiyatro oyuncuları bugün burada deprem farkındalığıyla alakalı bir tiyatro gösterisinde bulundu. Bilindiği üzere 24 Ocak 2020'de Elazığ'da ciddi bir deprem yaşadık. Bu depremden sonra aslında tüm bireylerin deprem konusunda bilinçlendirilmesi noktasında kararlar almıştık. Ne tür organizasyonlar yapılabilir diye düşündük ve özellikle her yaş kategorisine hitap eden bir tiyatro gösterisi gerçekleştirmeye karar verdik. Bunun sebebi Elazığ'da bölgemizde daha doğrusu ülkemizde sık sık afetler gerçekleşiyor. Doğal afetler öncesinden vatandaşların afet öncesi ve sonrasında neler yapması gerektiği noktasında bilinçlendirme çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar tiyatro gösteriminde emeği geçenlere teşekkür etti. - ELAZIĞ

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Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği
Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği
Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği
Elazığ'da 'Hayatlarımız Sallanmasın' etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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