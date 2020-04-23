Elazığ'da havai fişekli 23 Nisan kutlaması
ELAZIĞ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı.
23.04.2020 23:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:17
ELAZIĞ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, havai fişeklerle coşkuyla kutlandı.
Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkanlar İstiklal Marşı okudu. Kutlamalar, Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen havai fişek etkinliğiyle coşkuya dönüştü.
Kaynak: DHA