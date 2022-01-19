Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti - Haberler
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Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | Güncel

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti Elazığ'da kar yağışından dolayı hastaneye getirilemeyen 11 yaşındaki hasta çocuğun yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışından dolayı hastaneye getirilemeyen 11 yaşındaki hasta çocuğun yardımına UMKE ekipleri yetişti.

Elazığ'da dün öğle saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Alaattin köyü yolu yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı. Burada rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuğun bilgisini alan UMKE ve sağlık ekipleri yola koyuldu. İl Özel İdaresinin de desteği ile hastaya ulaşan ekipler, hasta çocuğu mahsur kaldığı yerden alarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta çocuk, olay yerinde hazır halde bekleyen ambulansta ilk tedavisinin yapılmasının ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti

Elazığ'da hasta vatandaşın yardımına UMKE ekipleri yetişti

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Elazığ, kar, Güncel, Haber

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